Kobiety będą... biskupami? Kard. Schönborn: To musi rozstrzygnąć nowy Sobór

Czy kobiety będą mogły w Kościele katolickim otrzymywać sakrament kapłaństwa? Według kardynała Christopha Schönborna drzwi nie są bynajmniej zamknięte. Arcybiskup Wiednia, który jest bardzo blisko związany z Ojcem Świętym, potrafi sobie wyobrazić kobiety jako diakonów, księży i biskupów. Jego zdaniem tę sprawę mógłby rozstrzygnąć jednak tylko Sobór.



,,Jednym z kluczowych pytań jest to o rolę kobiet w Kościele. Wspólnoty religijne w ogóle muszą się tutaj rozwinąć [...]. Kwestia święceń to sprawa, którą mógłby rozstrzygnąć tylko Sobór. Nie może tutaj zdecydować sam papież. To zbyt wielkie pytanie, by mogło zostać wyjaśnione przy biurku papieskim'' - powiedział Schönborn gazecie ,,Salzburger Nachrichten''.



Pytany, czy myśli o wyświęcaniu kobiet na kapłanów, odparł: ,,Na diakonów, kapłanów, biskupów''.



Kardynał podkreślił raz jeszcze, że takiej decyzji nie powinien podejmować sam papież, musi to zrobić cały Kościół. Pytany, czy chciałby takiego Soboru, odparł:



,,Mam nadzieję, że wejdziemy głębiej na drogę synodalności Kościoła, czego bardzo oczekuje papież [...]. Jan XXIII wybrał właścoiwy moment, gdy nikt tego nie oczekiwał. Ufam Duchowi Świętemu'' - odparł.

bb/sn.at