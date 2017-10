Kobieta w islamie. Przemoc i gwałt są jak 'dzień dobry'

Koran nadaje muzułmaninowi prawo do stosowania przemocy wobec żony w przypadku jej nieposłuszeństwa. Warto zwrócić tutaj uwagę na dobór słów: ‘których nieposłuszeństwa się boicie’. Oznacza to, że mąż nie musi posiadać żadnych dowodów na owo nieposłuszeństwo – sama obawa jest wystarczająca do wymierzenia kary.

(4:34) Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

(Bukhari 72:715) Kobieta podeszła do Proroka błagając, żeby ten nakazał jej mężowi przestać ją bić. Jej skóra była pokryta sińcami, była bardziej zielona niż szata, którą miała na sobie. Mahomet nie potępił jej meża, ale nakazał jej powrót do niego i poddanie się jego seksualnej chuci.’

Bukhari (72:715) Aisha powiedziała: Nie widziałam innej kobiety, która cierpiałaby bardziej niż kobiety wierzące.

(Muslim 4:2127) Mahomet uderzył swoją ulubioną żone, Aishę, w klatkę piersiową, kiedy wieczorem wyszła z domu bez jego pozwolenia. Aisha powiedziała: ‘Uderzył mnie w pierś i to sprawiło mi ból.’

Według prawa islamskiego, gwałt na muzułmance jest nielegalny, jednak nie obejmuje to nie-muzułmanki, jeśli została ona schwytana w bitwie lub zakupiona jako niewolnica. Zostało to zapoczątkowane już za czasów proroka. Po dokonaniu militarnego podboju, Mahomet rozdawał kobiety podbitych plemion jako łup wojenny swoim towarzyszom w bitwie. Przynajmniej w jednym wypadku nakazał gwałty na oczach ich własnych mężów. Kobiety te zostawały nałożnicami oprawców ich mężów, ojców i braci. Istnieją cztery wersety koraniczne, gdzie posiadacz niewolnic ma do nich pełen dostęp, natomiast nie ma zakazu gwałtu na nich.

Można argumentować, że ma to odzwierciedlenie nawet w czasach dzisiejszych, zwłaszcza w obliczu wzrostu odnotowanych gwałtów w Szwecji dokonanych w 70-80% przez muzułmańskich emigrantów. Jeśli ci muzułmanie widzą swój przyjazd na Zachód jako podbój, wówczas zachodnie kobiety pełnią w ich oczach rolę ‘łupu wojennego’.

W przypadku gwałtu w kraju muzułmańskim, kobieta potrzebuje czterech świadków, by udowodnić własną niewinność. Skoro gwałty na ogół nie odbywają się w obecności czterech świadków, udowodnienie zbrodni jest niemożliwe. Ponadto, jeśli mężczyzna uważa, że stało się to za jej zgodą, kobieta ma małe szanse, żeby odeprzeć taki zarzut. Tak więc to na kobiecie spoczywa odpowiedzialność za seksualne napaści, które jej się przytrafiają i to ona ma obowiązek robić wszystko, by tego uniknąć. Od mężczyzn nie wymaga się samokontroli czy poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny. Poniższy fragment to fatwa wydana na jednej z islamskich stron (Islamweb.net), odnośnie gwałtu ojca na córce. Jako, że gwałt na oczach czterech świadków jest wysoce nieprawdopodobny, prawo szariatu najczęściej puszcza gwałciciela wolno.

‘Zakazane jest oskarżanie o gwałt własnego ojca bez dowodów. Szariat ustala specjalne reguły do udowodnienia Ziny (cudzołóstwo), które nie są potrzebne w przypadku innych wykroczeń. Zina nie jest potwierdzona, dopóki cudzołożnik przyzna się lub nie zostanie zeznana przez czterech zaufanych świadków (mężczyzn). Zeznanie kobiet nie jest akceptowane. Zatem świadectwo córki i jej matki nie jest dostateczne, zwłaszcza że sam ojciec wszystkiemu zaprzecza. Jeśli ta córka nie dysponuje żadnymi dowodami, nie powinna w ogóle oskarżać ojca o gwałt, ani wzywać go do sądu.’

Prawo islamskie odrzuca badanie DNA jako rzetelną technikę śledczą i dowód w zbrodni. Tak więc nawet jeśli ofiara oskarży mężczyznę o gwałt, ten może nawet zaprzeczyć, że w ogóle miał miejsce. Z braku dowodów oraz świadków, oskarżenie zostaje wzięte pod uwagę jako przyznanie się do cudzołóstwa. W takim wypadku ofiara może zostać ukamienowana. Niektórzy islamscy duchowni winią kobiety za gwałt na nich. Australijski Szejk Feiz powiedział: ‘Nikt nie ponosi za to winy prócz jej samej. Pokazała swoje piękno światu, prowokując mężczyznę i jego instynkt.’

Nie istnieje też coś takiego jak gwałt w małżeństwie, nawet jeśli mąż może pobić żonę, żeby mu się przyporządkowała. Kolejna fatwa przypomina kobiecie, że ‘nie ma prawa opierać się mężowi, tylko odpowiadać na jego żądanie za każdym razem’. Podparte jest to wersetem koranicznym:

(2:223)Wasze żony są dla was polem do zaorania, korzystajcie więc z nich, kiedy tylko chcecie i jak chcecie.

