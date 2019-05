Koalicja z Konfederacją? Jarosław Kaczyński: Nie ma o czym mówić! To formacja prorosyjska

Jarek 24.5.19 8:57

A dlaczego fronda nic nie napisze o kolejnym kłamstwie Premiera Morawieckiego w Krakowie?

Wszystko co dobre zrobił PIS, tak?

Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa, i to udowodnione wyrokami sądów, po ich zmianie.

Czyli cel uświęca środki.

Oto moralność pisokatolika. O tak doradca wprowadził go w błąd. A gdyby doradca kazał mu wejść na środek jeziora zapewniając, że lód ma grubość 50cm, to by wszedł nie sprawdzając?