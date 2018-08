Koalicja PiS z SLD po wyborach samorządowych?

Na portalu „Niezależna” należącym do spółki wydającej „Gazetę Polską” (będącym medium kierowanym do sympatyków PiS) ukazał się „PiS skazany na koalicję z SLD? W niektórych regionach taka wizja jest całkiem realna”, którego treść niewątpliwie przerazi wielu antykomunistów.

Publikacja na portalu „Niezależna” reklamuje tekst Tomasza Duklanowskiego w dzisiejszym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie". Według publicysty "Gazety Polskiej Codziennie" „w Zachodniopomorskiem PiS liczy na przejęcie władzy w sejmiku, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe jedynie w koalicji z SLD. W Szczecinie kandydat PiS Bartłomiej Sochański będzie mógł mówić o sukcesie, jeśli wejdzie do drugiej tury i zmierzy się w niej z urzędującym prezydentem Piotrem Krzystkiem”.

Z artykułu, po którym wielu sympatyków PiS może zacząć się zastanawiać nad sensem pójścia do wyborów, można dowiedzieć się, że w Szczecinie PiS wystawił na prezydenta Bartłomieja Sochańskiego „byłego członka Unii Wolności”.

Moim zdaniem po takim artykule wielu sympatyków PiS dla których SLD i UW zawsze było ideowymi wrogami niewątpliwie będzie odczuwało duży dysonans. Obecność na listach PiS osób skompromitowanych działalnością w PZPR, czy w III RP, w takich ugrupowaniach jak UW, czy zapowiedzi koalicji powyborczej PiS z SLD, niewątpliwie zniechęcają do udziału w wyborach ideowych antykomunistów.

Jan Bodakowski