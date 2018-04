K.Morawiecki: Nad Smoleńskiem unosi się zły duch

Marszałek senior Kornel Morawiecki w rozmowie z RMF FM mówił o "krajobrazie" Polski osiem lat po katastrofie smoleńskiej.

Polityk zwrócił uwagę, że podział Polaków nie tylko się nie zmniejsza, ale wręcz pogłębia.

"Ja chciałbym wyjść z przesłaniem jednoczącym nas, pokazać, że ta katastrofa była nie tylko naszą klęską, naszą przegraną, ale że miała również element pewnej wartości"- podkreślił ojciec premiera.

"Wydaje się, że bardzo trudno jest teraz dojść do prawdy, bo inni chcą nas rozgrywać. Ale powiedzmy sobie, że pokazaliśmy tam wtedy taką polską wolę, chęć, olbrzymią chęć takiej szalonej mobilizacji, żeby było dobrze. I ten los, zły los, okrutny los, stanął nam w poprzek"- ocenił legendarny założyciel Solidarności Walczącej.

Pytany o próby wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, Morawiecki odpowiedział, że ani praca komisji Jerzego Millera, ani komisji Antoniego Macierewicza na razie niczego nam nie wyjaśniły.

"Jak tak długo nam nie wyjaśniły, to pójdźmy nad tym. Pokażmy, że to była właśnie pewna nasza taka wielka chęć, taka wola". Prowadzący, Robert Mazurek zapytał marszałka o zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że gdy wrócą do władzy, doprowadzą do demontażu pomnika smoleńskiego. Kornel Morawiecki odpowiedział w dość ciekawy, metaforyczny sposób:

"Zły duch unosi się nad Smoleńskiem. Chciałbym przegonić tego ducha"- podkreślił ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk zwrócił uwagę, że na uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej organizatorzy zaprosili przedstawicieli wszystkich ugrupowań zasiadających w partlamencie, nie wszyscy jednak przyjdą. Bojkot uroczystości, zapowiadany przez polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, Morawiecki skwitował:

"Nie przyjdą, to bardzo źle. Ja będę, ponieważ uważam, że politycy, że ci odpowiedzialni za państwo wszyscy powinni tam być. Łącznie z prezydentem"-ocenił parlamentarzysta. Marszałek Senior był pytany również o pomnik Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego (osobny pomnik, ten, który dziś zostanie odsłonięty, jest poświęcony wszystkim ofiarom katastrofy).

"Niech będzie. Przepraszam, ale prezydent to jest coś wyjątkowego, to była wielka funkcja, wielka strata. Niech będzie odsłonięty pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego"- ocenił lider Wolnych i Solidarnych.

yenn/RMF24, Fronda.pl