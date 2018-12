Kluzik-Rostkowska: Tylko HGW nie pójdzie do piekła

Tak była minister edukacji skomentowała zamieszanie wokół bonifikat przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność. W Warszawie rada miejska zdominowana przez PO zdecydowała, że nie zgadza się na przyjętą wcześniej bonifikatę 98 proc. i wprowadza 60 procent. Wielu warszawiaków czuje się oszukanych przez nowego prezydenta, Rafała Trzaskowskiego.

,,Problem wziął się z ustawy rządowej, przegłosowanej w lipcu 2018 roku. PiS postanowił wycofać się z użytkowania wieczystego na rzecz własności. Rozpisał to w ustawie na 20 lat'' - powiedziała.

,,Kiedy PiS bardzo populistycznie wystąpił z propozycją, żeby grunty, których właścicielem jest miasto, żeby tam obowiązywała bonifikata 98 proc., to ten sam PiS w swojej ustawie rządowej zapisał bonifikatę na poziomie 60 proc.'' - dodawała.

I wreszcie wysyłała polityków do piekła.

,,W piekle powinni się poniewierać wszyscy, którzy za tą 98-procentową bonifikatą głosowali. Było to tuż przed wyborami. Jedyni, którzy nie trafią do piekła, to jest Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz jej skarbnik miasta, którzy bardzo przytomnie przekonywali wtedy wszystkich, którzy mieli wtedy głosować na tak albo na nie, że 98-proc. bonifikata jest szaleństwem'' - mówiła.