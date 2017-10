Kluski z twarogiem i boczkiem - na jesienne smutki

Makaron z białym serem i boczkiem... Danie idealne na jesienne smutki. Warto przygotować je od razu w podwójnej albo potrójnej nawet ilości - znika szybciej, niż można pomyśleć. Smacznego! Składniki na wielki gar:

Boczek pkroić w cienki paseczki i mocno podsmażyć na patelni na chrupko. Cebulę pokroić w piórka i na oleju zasmażyć ją na miękko, obficie doprawiając podczas smażenia solą i pieprzem. W osolonej wodzie ugotować makaron al dente, podczas gotowania pokruszyć w rękach do miski biały ser i posiekać szczypiorek. Do odcedzonego makaronu dodać usmażony boczek (odlewając wcześniej wysmażony z niego tłuszcz), cebulkę, ser oraz szczypiorek i mieszać wszystko razem na małym gazie, doprawiając do smaku solą i pieprzem.

