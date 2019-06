Klub Inteligencji Katolickiej broni... homo-parodii Eucharystii

- Nie była to również parodia czy imitacja. Było to nabożeństwo odprawione przez chrześcijanina, który z różnych – nieznanych mi bliżej, ale dla sprawy nieistotnych – powodów nie odnalazł się w ramach żadnej z dużych wspólnot religijnych w Polsce, uczestnicząc w niewielkiej wspólnocie, jaką jest Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki. Nie mnie oceniać siłę wiary Szymona Niemca. Istnieją przesłanki, które pozwalają jednak sądzić, że nie robi on performensu – byłby to bowiem performens długi i męczący. Niemiec odprawia podobne nabożeństwo przed Paradą Równości od dziewięciu lat. Twierdzi również, że mszę odprawia codziennie. - pisze Dudkiewicz