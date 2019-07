Klótnia dziennikarzy. Holecka odpowiada Mazurkowi

szcze na PiS i rydzyka 15.7.19 19:46

TVP to chlew, chlew ze świniami przy korytach. Zero obiektywizmu, szambo i pralnia mózgów za pieniądze podatników. A Holecka to bezczelna koryciara robiąca dobrze PiSdzielcom za 60 tysięcy miesięcznie!