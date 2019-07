Kłopoty żony Kalisza! To KONIEC jej adwokackiej kariery?

Chodzi o incydent z lutego br., kiedy kobieta została zatrzymana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Miała we krwi prawie 2,5 promila alkoholu. Co jeszcze bardziej bulwersujące, przewoziła wtedy 3,5-letniego syna. W wyniku zatrzymania straciła prawo jazdy, a prokuratura postawiła jej zarzuty - początkowo za jazdę po pijanemu i stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. W maju dołączono kolejny zarzut - narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Fakt od dawna domagał się przesłania przez prokuraturę materiałów do adwokatury, bo bez tego adwokackie gremia nie mogły rozpocząć postępowania dyscyplinarnego. No i w końcu to nastąpiło. Żona Ryszarda Kalisza może nawet zostać usunięta z adwokatury i pozbawiona prawa wykonywania zawodu.- pisze "Fakt".