Kłopoty byłego lidera Twojego Ruchu. Jest akt oskarżenia!

Następny etap to akt oskarżenia. Prokuratura przesłała już go do warszawskiego sądu. Według śledczych, Janusz P. popełnił przestępstwo skarbowe. Przedsiębiorca miał nie zapłacić ponad 1 mln zł podatku dochodowego. "Rzeczpospolita" informowała wcześniej, że chodzi o sprzedaż udziałów w spółće Polmos.