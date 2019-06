Kłopotek: PiS to nasz ŚMIERTELNY WRÓG!!! O koalicji mowy nie ma!

Beno 7.6.19 18:39

Wasz śmiertelny wróg to wy sami. Nie macie pomysłu, by pomóc wsi i straciliście wyborców wiejskich. Do tego skumaliście się jeszcze z propagowaniem LGBT. To się waszym, tym ostatnim wiernym wyborcom, na pewno nie spodobało. Niech teraz głosują na was ci z LGBT, ale oni zagłosują za partią "Wiosna". Zdradziliście wasze ideały. Czas, by partia PSL przestała istnieć. Nikt was już nie potrzebuje.