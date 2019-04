Kłopotek MIAŻDŻY Koalicję Europejską! 'Rozsypie się w ciągu 3-4 miesięcy'

Koalicja Europejska, nawet jeżeli sprawdzi się w wyborach do Parlamentu Europejskiego, może rozpaść się w ciągu 3-4 miesięcy, jeżeli zdecyduje się iść w takiej formule do wyborów parlamentarnych- uważa poseł PSL, Eugeniusz Kłopotek.

"Chociaż oczywiście artykułujemy wyraźnie, że w pewnych sprawach, zwłaszcza światopoglądowych, nie ma mowy o naszej akceptacji. Chociażby dla związków partnerskich, tej propozycji by homoseksualiści mogli dzieci wychowywać. Tu będziemy twardo stali na stanowisku"-zaznaczył Kłopotek w rozmowie z Radiem Plus. Jak dodał poseł PSL, kwestie LGBT nie są "na szczęście głównym tematem eurowyborów.

"Ale co się zdarzy jesienią i to mnie najbardziej interesuje, bo przyznam się szczerze nie wyobrażam sobie, żebyśmy poszli w szeroko rozumianej Koalicji Europejskiej również do wyborów parlamentarnych"-ocenił gość Radia Plus.