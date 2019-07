Kłopotek: Albo PO idzie tylko z PSL, albo PSL idzie do wyborów samo

Eugeniusz Kłopotek z PSL stawia sprawę wejścia do szerszej koalicji z lewicą bardzo jasno, mimo iż lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna przestrzega przed "samobójstwem": "Jeżeli byłaby decyzja – w co nie wierzę – o tym, że idziemy w szerokiej koalicji z lewicą, to mnie w takiej drużynie już nie będzie".