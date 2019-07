Klienci IKEI na swoich autach znajdują nietypowe kartki

Gość 4.7.19 11:32

"Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza" - To fragment cytatu Pana Tomasza, którego ani Fronda, ani TVP nie cytują, ciekawe dlaczego? Czyżby wtedy nie można było budować historii biednego, ciemiężonego katolika?



No to jeśli takie są chrześcijańskie wartości, to ja dziękuję, postoję.