Klerykalni świeccy i świeccy księża

Czy świeccy potrzebni są w Kościele? Jaką rolę mają spełnić? Kim są szafarze świeccy?

- Bez świeckich nie ma Kościoła. Kiedy myślimy o Kościele, to nie myślimy o księżach, tylko o tym, że poprzez chrzest stajemy się wszyscy razem Mistycznym Ciałem Chrystusa - mówił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

- Duchowni bardzo chętnie się sekularyzują, to znaczy udają świeckich. Niekoniecznie zawsze chcą, żeby ludzie ich rozpoznawali na ulicy. Jest pytanie o bycie widocznym znakiem. Co to oznacza, może się zmienić w zależności od kultury - dodawał

- Udawanie świeckiego także w głębszym znaczeniu, dla księży często atrakcyjne są te prace, które mogą być wykonywane przez świeckich. Jeśli ksiądz zajmie się zbieraniem paczek, pomaganiem ubogich, to skupia również uwagę mediów. Jeżeli zapytamy ,czy może to robić świecki, to pozostaje pytanie co jest istotną rolą dla księdza - podkreślał

- I odwrotnie, świeccy kiedy chcą być mocniej zaangażowani w kościele to się klerykalizują. Uważają, że muszą robić to samo, co ksiądz - zaznaczył

- Powołanie świeckich w Kościele jest byciem świeckim. Papież pokazuje, gdzie są te pola, które są zastrzeżone dla księży - mówił

dam/Youtube - Salve TV