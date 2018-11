Klasa! Minister Gliński przeprosił prof. Pawłowicz

Tak było m.in. z wypowiedzią wicepremiera Piotra Glińskiego. Minister Kultury udzielił wczoraj wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Dziennikarka Magdalena Rigamonti zapytała go o wpis prof. Krystyny Pawłowicz, w którym posłanka Prawa i Sprawiedliwości "zacytowała" dość wulgarną i szokującą wypowiedź znanej aktorki, Krystyny Jandy. Podniosło się larum, że parlamentarzystka PiS wyzywa aktorkę od "zas*****", podczas gdy Janda w jednym z wywiadów sama powiedziała, że "czuje się, jakby ktoś na nią sr** cały czas" i to do tej wypowiedzi nawiązała zapewne Pawłowicz.