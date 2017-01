Kłamstwo przybiera na sile! Włosi o 'polskich obozach'...

reklama

Włoska stacja telewizyjna Canale 5 popisała się kłamliwym określeniem o "polskim obozie zagłady" w Auschwitz. Szkodliwe stwierdzenie wypowiedziane zostało w materiale na temat obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W porannym programie informacyjnym Tg5 pojawiła się informacja o wyzwoleniu 27 stycznia "polskiego obozu zagłady" Auschwitz. Na materiał zawierający takie określenie zainterweniowała Ambasada RP we Włoszech. Informacja pojawiła się we włoskiej stacji, mimo, że w środę, dwa dni przed piątkowymi obchodami, polska ambasada skierowała apel do mediów, przypominający, by używać określenia "Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady".

Ambasada polska we Włoszech wcześniej już interweniowała w tej sprawie m.in. w redakcji dziennika 3 telewizji RAI.

