Kłamstwa Rosji ws. broni w Donbasie

7 marca na rozprawie Międzynarodowego Trybunału ONZ w Hadze w sprawie pozwu Ukrainy przedstawiciel Rosji Ilja Rogaczow stwierdził, że głównym źródłem broni, która znalazła się w rękach „powstańców” są zmagazynowane zapasy z czasów sowieckich, przechowywane na terytorium Ukrainy. Jednocześnie odmówił komentarza w sprawie udowodnionego wykorzystywania przez bojówkarzy najnowszych typów broni i sprzętu wojskowego rosyjskiej produkcji, nigdy nie dostarczanych Ukrainie.

Wolontariusze międzynarodowego zespołu InformNapalm uważnie śledzili występy rosyjskich przedstawicieli i prowadzili Twitter-stream, gdzie publikowali sprostowania kłamliwych deklaracji Moskwy. InformNapalm już przedstawiał wcześniej raport i prezentację z identyfikacją ponad 30 typów rosyjskiej broni, zauważonych w okupowanej części Donbasu.

Te oraz inne nasze materiały były prezentowane przez ukraińską delegację na jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO.

Większość broni i sprzętu, opisanych w raporcie, to sprzęt nowego typu, który znalazł się na stanie rosyjskich Sił Zbrojnych w okresie od 2004 do 2015 r. Tego typu broń nie jest produkowana przez Ukrainę, większość nigdy nie była importowana do Ukrainy, dlatego nie mogła trafić do rąk bojówkarzy jako łup wojenny. Warto podkreślić, że wykorzystywanie i obsługa najnowszej broni wymaga pracy specjalistycznego personelu, a dokładnie – kadrowych rosyjskich wojskowych.

Baza danych InformNapalmu o typach rosyjskiej broni na Donbasie jest ciągle poszerzana i uzupełniana. Jeszcze w październiku 2016 r. zawierała 33 typy rosyjskiej broni, aktualna wersja bazy z końca stycznia 2017 r. zawiera już 41 pozycji.

Te dane nie są wzięte z kosmosu, lecz zostały poparte dokładnymi śledztwami OSINT InformNapalmu, z foto i wideo dowodami. Te fakty potwierdzają, że Federacja Rosyjska systematycznie zaopatrywała i nadal zaopatruje nielegalne ugrupowania zbrojne i swoich żołnierzy na Donbasie w najnowszą broń.

Deklaracje rosyjskich przedstawicieli w Hadze nie są dla nas niespodzianką. Podobne tłumaczenia o „odebranych w walkach czołgach”, wypowiedziane przez rzecznika prasowego prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa w lutym 2017 r. zostały w łatwy sposób sprostowane przez nasze materiały.

Wszystkie nasze dane znajdują się w otwartym dostępie z tłumaczeniem na kilka języków obcych, InformNapalm wysyła informacje do ambasad Ukrainy w całym świecie. Lecz to nie wystarcza dla wywierania potężnej politycznej i dyplomatycznej presji na Rosję. O wiele bardziej efektywny jest rozgłos informacyjny, dlatego apelujemy do dziennikarzy o wykorzystywanie zebranych przez nas informacji i częstsze przypominanie Rosji, że nie uda jej się schować za kłamliwymi deklaracjami. Haga już otworzyła swoje drzwi i cierpliwie czeka na kulminację.

emde/Jagiellonia.org