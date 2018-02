Kłamali nam Polakom, że smalec zabija - jest ZDROWY, SMACZNEGO!!!

Smalec przez lata był przedstawiany Polakom jako czyste zło i źródło chorób. Wiadomo - świnie są polskie, więc na smalcu zarabiają właśnie Polacy. A proszę zobaczyć, kto produkuje najpopularniejsze margaryny? Polacy? Nie. To proste. Po 1989 roku wielki kapitał zagraniczny zaserwował nam dawkę zmasowanej propagandy po to, abyśmy odstawili tanie i polskie produkty, a wybierali wysoko przetworzone, produkowane przez zachodnie firmy. Dzisiaj dość tych kłamstw - obalamy mity o smalcu i zachęcamy, wybierajmy to, co polskie!!!

Smalec wydaje się być najzdrowszym ze znanych ludzkości tłuszczów. Do tego jest tani i w końcu nasz, polski. Wielu dietetyków uważa, że zbytnie przywiązywanie się do obcych kuchni naszemu zdrowiu nie służy. Dlaczego? Bo genetycznie od wieków nasz organizm jest przystosowany do smalcu a nie do oliwy. Oliwki nigdy u nas po prostu nie rosły...

Smalec to tłuszcz powstający z wytopienia tkanki tłuszczowej ssaków i ptaków. Różnych – nie tylko świni. Ma biały kolor i zwartą, stałą konsystencję w temperaturze pokojowej. Swoją złą sławę smalec zawdzięcza przypisaniu mu odpowiedzialności za wszystkie zawały, miażdżycę, choroby układu kwionośnego, otyłość i Bóg jeden wie co jeszcze.

Od kiedy zaczęto straszyć ludzi naturalnym tłuszczem promując rafinowane oleje roślinne lawinowo zaczęły mnożyć się choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory i inne cywilizacyjne co przedstawia wykres za British Journal of Nutrition, 2012. W krajach gdzie przeważały w diecie tłuszcze zwierzęce było mniej chorób serca oraz zgonów.

Smalec składa się w większości z nasyconych kwasów tłuszczowych, głownie z jednonasyconego kwasu oleinowego.

Nasycone kwasy tłuszczowe, tak samo jak witaminy są niezbędne do życia (nośnik energii). Ze względu na swoje stabilne właściwości chemiczne są bezpieczne i nie wchodzą w żadne niepożądane i szkodliwe reakcje z innymi elementami komórki. Jeśli wyeliminujemy z naszej diety naturalne tłuszcze, wykasujemy paliwo dla serca i układu krwionośnego!

Bez dobrego tłuszczu organizm NIE jest fizycznie i biologicznie w stanie przyswoić wielu witamin w tym A, D, E i K , a pełnowartościowy tłuszcz a takim jest smalec potrzebny jest do prawidłowego funkcjonowania wątroby, serca, skóry, układu odpornościowego i układu krążenia.

Smalec ma mniejszą zawartość kwasów omega-6 w porównaniu z oliwą, co tylko umacnia jego pozycję i powinno umacniać w oczach konsumenta – przypominam, że omega-6 występujące w dysproporcji z omega-3 mają działanie prozapalne!

Teraz dowiesz się czegoś, o czym nie wie (albo nie chce wiedzieć) 99% dietetyków. Profil lipidowy smalcu wieprzowego jest niemal identyczny jak profil innego tłuszczu, który dzisiaj jest kuchenną i medialną supergwiazdą: oliwy z oliwek. Niemal identyczny – to znaczy nie taki sam. Bo znacznie lepszy!

