Kłącza perzu - najlepszy detoks!

Perz znienawidzony chwast rolników,ogrodników rośnie wszędzie a warto się nim, zainteresować. Posiada duże właściwości lecznicze ,szczególnie kłącze perzu,znajdziemy w nich witaminy A i B,kwasy organiczne,sole potasowe ,olejki eteryczne,poli-acetyleny o działaniu przeciwgrzybicznym.

Perz naturalny lek oczyści organizm z toksyn

Odwar z kłączy perzu to naturalny lek przy niedomaganiach układu moczowego,korzystnie wpływa na filtracje w nerkach ,zwiększa ilość wydalanego moczu ,łagodzi pieczenie cewki moczowej przy oddawaniu moczu. Nie mniej ważnym składnikiem kłączy perzu jest inozytol zapobiega stłuszczeniom wątroby reguluje poziom cukru we krwi korzystnie wpływa na naczynia krwionośne.Dodatkowo perz stosuje się w leczeniu egzemy,kamicy żółciowej,nieżycie dróg oddechowych ,zapaleniu dróg moczowych (picie odwaru zapobiega powstaniu kamieni w nerkach ,pęcherzu) ,żółtaczce,panowie z powodzeniem mogą go stosować w przypadku stanów zapalnych gruczołu krokowego (prostaty).

Bardzo często napary z kłaczy perzu zalecane są przy odtruwaniu organizmu w wyniku zatruć pokarmowych kiedy bardzo szybko należy usunąć toksyny ,wskazany jest również po kuracjach antybiotykowych. Bardzo często moje psy i koty zjadają perz, podejrzewam że w ten sposób oczyszczają organizm z toksyn w karmach nie mało jest przeróżnych szkodliwych substancji i antybiotyków. Kłącze perzu bez problemu można nabyć w każdym sklepie zielarskim czy aptece,bardzo często wchodzi w skład mieszanek ziołowych np. Degrosanu (skuteczna przy otyłości),Normosanu (skuteczna przy zaparciach) Samo kłącze perzu zmielone można służyć jako dodatek do wypieku chleba np. cukrzyków .

Doktor Jadwiga Górnicka zaleca mieszankę moczopędną w składzie 20 gr perzu ,20 gr jęczmienia i 1,5 l wody ,razem to wszystko gotować 20 minut ,po czym dodać 20 gr lukrecji gładkiej i odstawić na 60 minut przykrywając pokrywką następnie przecedzić i pić szklankę dziennie .Skuteczny jest sok z perzu który czyści krew ,wzmacnia organizm a w przypadku pań zmniejsza obfite krwawienia miesiączkowe. Sok przygotować należy wczesną wiosną przed kwitnieniem przepuszczając młode pędy wystające z ziemi przez maszynkę do mięsa następnie wyciskamy prze ściereczkę .Jeśli chcemy stosować sok zimą należy zmieszać 100 gr soku z 100 gram czystej wódki dokładnie wymieszać i przechowywać w chłodnym miejscu.

Źródło: http://www.naturalneleki.com.pl/perz-naturalny-lek-na-problemy-z-nerkami/

18.09.2016, 16:45