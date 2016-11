Kiszone cytryny do kurczaka i do świni

reklama

Kiszone cytryny mogą przywodzić na myśl niezbyt apetyczne skojarzenia, ale każdego kto chociaż raz skosztuje zaskoczą wspaniałym delikatnym smakiem i aromatem, zupełnie innym niż składniki z których są wykonane.

Cytryny są doskonałym, zdrowym dodatkiem do wielu potraw, ale wersja sfermentowana dodaje im wartości i wydobywa głębię smaku sprawiając, że każde danie z ich dodatkiem staje się prawdziwym rarytasem dla podniebienia.

Kiszone cytryny są powszechnie stosowane w kuchni śródziemnomorskiej, zwłaszcza w Maroku jako składnik słynnego o niezrównanym smaku tagile i wielu innych dań. Praktycznie można je wszędzie dodawać tam, gdzie składnikiem są bądź same cytryny bądź skórka – do sosów, dressingów, deserów, ciast, jogurtów, koktajli, sałatek, potraw mięsnych, rybnych, past, a nawet zup typu tajskie czy chińskie.

Możliwość inwencji jest wręcz nieograniczona.

Kiszone cytryny to nie tylko znakomity smak, ale źródło witamin, soli mineralnych, terpenów, rutyny oraz jak każdy produkt sfermentowany sąprobiotykiem więc mają zbawienny wpływ na jelita układ pokarmowy. W medycynie ajurwedyjskiej sok z kiszonych cytryn stosuje się na problemyżołądkowo-trawiennie.

Kiszone cytryny przepis

Składniki:

Kilka średnich niewoskowanych cytryn, najlepiej ekologicznych

Sól gruboziarnista, niejodowana

Wysterylizowany słoik

Opcjonalnie: ulubione przyprawy np. ziarenka pieprzu, cynamon, liść laurowy, rozmaryn, chili, imbir, goździki w zależności jaką nutkę smaku chcemy uzyskać i do czego używać

Sposób wykonania:

Cytryny namoczyć w wodzie na 1-2 godziny, jeśli nie mamy pewności co do pochodzenia – usunąć pestycydy

Słoik wysterylizować wrzątkiem, odstawić do wysuszenia.

Z 5-7 cytryn (tyle ile wejdzie do słoika) odciąć wierzchy, przekroić na krzyż, ale nie do końca tak by spód był nienaruszony. Do środka każdej z nich wsypać łyżkę soli, zacisnąć.

Na dno słoika wsypać 2-3 łyżki soli oraz przyprawy (opcjonalnie). Następnie kolejno umieszczać cytryny ciasno w słoiku, dociskając drewnianą wysterylizowaną łyżką, w ten sposób zacznie się tworzyć solanka. Z pozostałych cytryn wycisnąć sok i zalać cytryny w słoiku. Cytryny powinny być całkowicie zanurzone w zalewie, jeśli zabraknie soku można dolać przegotowanej wody.

Napełniony słoik zamknąć, uszczelnić i odstawić w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej na kilkanaście dni (maksymalnie 3 tygodnie) codziennie obracając go do góry dnem, potrząsając by rozprowadzić solankę.

Cytryny będą gotowe kiedy skórka będzie miękka, nawet nie dotykając można to zauważyć bo zmieni się nieco struktura i kolor na bardziej miodowy.

Po zakończeniu procesu fermentowania wstawić do lodówki.

Do potraw dodawać nie więcej niż 1/2 – 1 cytrynę pokrojoną w kostkę oraz nieco soku. Czas przechowywania w lodówce do 6 miesięcy.

Uwaga:

Kiszone cytryny bez przypraw są znakomite i nadają się do wszystkiego, używając przypraw należny pamiętać aby je dodawać w małych ilościach by nie zdominowały smaku, oraz nie więcej niż 2 różne przyprawy na słoik.

7.11.2016