Kiszona kapusta bez soli (dla nadciśnieniowców)

Od dłuższego czasu nie używam przypraw, a soli szczególnie. Czytając forumveg, krzysztof dał link do przepisu na kapustę kiszoną bezsolną. Trzeba jakoś zimę przeżyć, więc zakupiłem 3 duże kapusty i poszło to do kiszenia. A kisi się już jakiś tydzień. Sprawdzałem smak i nieco inny od tej kiszonej z solą, ale dla mnie elegancki. Wrzucam tutaj przepis na kapustę kiszoną bezsolną.

Bezsolna jałowcowa kapusta dla nadciśnieniowców.

5 litrowy garnek

15g jałowca

15g kminku

15g majeranku

ocet jabłkowy

Przygotować gliniany, wewnątrz glazurowany, pięciolitrowy garnek. Na taką objętość daje się 15 g jałowca w ziarnkach lub zmielonego oraz tyle samo kminku i majeranku. Świeżą białą kapustę cienko posiekać i mocno ubijać warstwami w garnku, aż ukaże się sok. Przesypać jałowcem, kminkiem i majerankiem. Dodać pół szklanki octu jabłkowego, przykryć czystą deseczką, obciążyć kamieniem. Przechowywać w temperaturze 20-26 st. C, aby szybciej przebiegała fermentacja.

Po kilku dniach – jeżeli nie dodano octu jabłkowego – zebrać szumowiny. Zabieg ten powtarzać co trzeci dzień, pamiętając o przemyciu deseczki i kamienia. Gdy szumowina przestaje ukazywać się – proces fermentacyjny dobiegł końca. Po dwu tygodniach można spożywać taką kapustę. Przechowywać ją w słoikach w lodówce. Proces kiszenia bezsolnej kapusty można przyspieszyć sypiąc na dno garnka dwie czubate łyżki mąki żytniej, pszennej lub jęczmiennej, którą należy nakryć liśćmi kapusty.

Bezsolna kiszona kapusta jest korzystna dla nadciśnieniowców i stanowi lek przeciw obrzękom. Mogą ją jadać osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym. Jest łatwo strawna. Chorzy na wątrobę i serce mogą jadać codziennie z dodatkiem siekanej cebuli, tartego selera, siekanego pora z łyżeczką oleju słonecznikowego lub sojowego. Taka kapusta syci i nie tuczy. Bezsolna kapusta kiszona jest bogata w witaminy. Zawiera tyle wit. C co cytryna, nadto witaminy A, E, K i B-kompleks. Z biopierwiastków zawiera potas, wapń, siarkę (korzystną na cerę, włosy i paznokcie), sód, żelazo, miedź, fosfor, arsen. Stosunek magnezu do manganu wynosi 230, co jest korzystne dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Przepis pochodzi z Apteka natury – Poradnik zdrowia – Jadwiga Górnicka

Jak tylko ta porcja się zakisi, do kiszenia pójdzie następna. A jakiś czas temu zakiszone zostały ogórki. Chciałem wczoraj kupić na rynku, ale praktycznie ich nie było. A te, co kupiłem kilka dni wcześniej, to szybko zgniły. Musiały być zmarznięte.

TEKST ZA: MOJWITARIANIZM.PL

dam/mojwitarianizm.pl

22.11.2016, 11:30