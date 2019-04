Kiszczakowa: Mąż bał się, że Wałęsa zniszczy tę teczkę

12.4.19 8:49

No i co, totalniacy ? Kiszczak był twórcą Okrągłego Stołu a dla was to najważniejszy mebel, przy którym trwacie do dziś. Wielu z was przy nim zasiadało. Czy teraz będziecie opluwać Kiszczaka i jego żonę ? Ze oboje uratowali kawałek tak ważnej historii Polski? Czy zaczniecie może zażywać więcej leków na schizofrenię ?