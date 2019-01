Co ma wspólnego ze sobą Bóg - hydraulik, Bóg - policjant, Bóg - kumpel, czy Bóg - czarodziej? Kim jest Bóg, do którego się modlisz? Jaki masz obraz Boga i jaki powinien być? Co zrobić, gdy obraz Boga jest wykrzywiony? Jakie karykatury Boga w sobie nosimy? Wyjaśnia s. Renata Ryszkowska RSCJ

- Warto, by każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie, kim jest Bóg, z którym się spotykam? Możemy też odwrócić pytanie i zapytać Jezusa, za kogo Ty mnie uważasz? Kim ja dla Ciebie jestem? To są dwa nierozerwalne ze sobą pytania. To, jaki mam obraz Boga rzutuje na to, jak ja na siebie patrzę - tłumaczyła siostra ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa