Kim Dzong Un przekroczył granicę z Koreą Południową. Przełom czy cwana zagrywka?

Uścisk dłoni obu przywódców trwał ok. 20 sekund.

"To tak blisko, a zajęło nam tak długo, by wykonać ten krok"-podkreślał Kim Dzong Un, który po raz pierwszy przekroczył granicę z Koreą Południową.

Rozmowy przywódców mają trwać do wieczora. Na koniec obie strony opublikują wspólne oświadczenie. Przywódcy zasiądą wspólnie do kolacji, w międzyczasie natomiast zasadzą sosnę, która ma być symbolem pojednania pomiędzy zwaśnionymi państwami.

Jest to trzecie w historii i zarazem pierwsze od jedenastu lat spotkanie przywódców obu Korei, podzielonych w wyniku wojny z początku lat 50. XX wieku.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE