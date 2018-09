Kilkaset osób na Publicznym Różańcu Antyaborcyjnym. Marsz proaborcjonistów rozwiązany

Dzisiejsze spotkanie modlitewne „NA BIAŁO Publiczny Różaniec Antyaborcyjny” zebrał w Warszawie kilkaset osób, które modliły się w intencji życia dzieci nienarodzonych. Początek miał miejsce o godzinie 16:00 na Rondzie Dmowskiego.

Półtorej godziny później, bo o 17:30, na Rondzie Waszyngtona swój marsz rozpoczęła „pikieta przeciwko proaborcyjnemu przemarszowi feministek”.

Uczestnicy oraz organizatorzy spotkania poinformowali też, że było ich znacznie więcej niż osób, które nawoływały dziś w stolicy do liberalizacji przepisów dotyczących aborcji.

Marsz proaborcjonistów nie doszedł jednak do skutku. Policja około 18:30 musiała go rozwiązać – w trakcie manifestacji odpalono liczne race. Pojawiło się też wiele skandalicznych transparentów między innymi o takiej treści jak: „Cześć i chwała aborterom” czy „Prawo do aborcji prawem człowieka”.

Na marsz "bezpiecznej aborcji" zgłosiło ok. 200-300 osób. A jednak aborcja nie jest ok!. #ZatrzymajAborcję podpisało prawie milion Polaków. pic.twitter.com/1wOKDSe3Qc — Artur Stelmasiak (@ArturStelmasiak) 30 września 2018