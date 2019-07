Kijowski wzywa: Trzeba bronić Westerplatte jak w 1939 r.!!!

Moni 1.7.19 10:49

Schizofreniczny świr. Im wszystkim chorobliwie wydaje się, że wmówią normalnym Polakom, że to oni są spadkobiercami II RP, Polski Podziemnej, Powstania Warszawskiego i Solidarności. Czyli historycznie uniwersalnych wartości jak "Bóg, Honor, Ojczyzna", którymi kierowali się Polacy broniąc w 1939 roku Westerplatte i walcząc w II wojnie, składając w AK przysięgę na Krzyż Święty i Matkę Boską, czy tworząc Solidarność, którą mieli odnowić oblicze tej ziemi.



A teraz bezczelny świr, należący do ferajny renegatów bezpardonowo walczących z Polską metodami "ulica i zagranica" przy pomocy byłych sekretarzy PZPR, UB-eków i SB-eków, różnych komunistycznych generałów i Mazguł od "kultury stanu wojennego", usiłuje przedstawiać się Polakom jako patriota i spadkobierca najbardziej chwalebnych epizodów polskiej historii na drodze do wolności, suwerenności Polski i demokracji. I oni wszyscy "totalni" za takich usiłują uchodzić. Oni, którzy walczą z chrześcijaństwem, normalną rodziną, patriotyzmem, pomyślnością Polski i Polaków. To już nawet nie oburza, to budzi wściekłość w takich jak ja.



On, specjalista od opróżniania puszek ma tę czelność! Oni wszyscy nie zasługują na splunięcie! To post-bolszewickie plemię, które oby, raz na zawsze w polskiej historii, skończyło wreszcie jak najmarniej. W rynsztoku historii, tam gdzie jest jego miejsce.