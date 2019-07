Kijowski o opozycji: Chyba już wszyscy wiemy, że przegrają wybory

Alojzy Cedzidlo 7.7.19 19:54

No proszę wyszło szydło ( szydło nie Szydło ) z wora . Pan Kijowski cwany facet .a na pochodach sadził ,że PO dojdzie do władzy i te wszystkie jego ,,zarobione ,, piniądze'' będą jego > Albo nie cwany i nie przewidział ,że na metodę ..ulica i zagranica " wygrać wyborów nie sposób.To co , kiedy udawał głupiego ? Dziś czy dawniej . Trzeba jednak przyznać ,że robił to ( Kijowski ) bardazo wiarygodnie ,bo nawt jednedo takiego mecenasa zwanego ,,Koniem " przekonał do skakania . Szkoda ,ze wcześniej nie zauważył kto pociąga za lejce w tej furze zwanej KOD -em .