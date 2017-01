Kijowski: Nie widzę powodu, żeby ustępować

reklama

Fot. Youtube

Nie widzę żadnego powodu, żeby ustępować - powiedział w TVN24 przewodniczący KOD Mateusz Kijowski. Zapowiedział też, że wystartuje w wyborach szefa KOD za sześć tygodni.

We wtorek zarząd Komitetu Obrony Demokracji przyjął uchwałę wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z tej funkcji.

Kijowski w TVN24 na pytanie, czy ustąpi ze stanowiska odpowiedział: "Nie widzę żadnego powodu. Oczywiście zarząd może apelować, ale ja swoją funkcję sprawuję wobec tysięcy koderek i koderów i to oni będą podejmowali w tej sprawie decyzję w już niedługich wyborach".

Na pytanie, czy w nich wystartuje, Kijowski odpowiedział: "Tak jest".

"Takie są prawa demokracji, że każdy może startować. Jaka będzie ich reakcja, czy również będą startować, kto będzie startował - tego nie wiem" - dodał lider KOD.

19.01.2017, 7:50