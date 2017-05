Kijowski: Nie nawaliłem najbardziej

reklama

Mateusz Kijowski umywa ręce i nie widzi swojej winy w tzw. aferze fakturowej. Tak wynika z wywiadu, jakiego udzielił rp.pl.

Jak stwierdził Kijowski w rozmowie z portalem, Komitet Obrony Demokracji obecnie ma problemy ze zbieraniem funduszy.

"Mamy problemy z finansami, bo ludzie nie wpłacają pieniędzy od momentu, kiedy z KOD wystąpili ludzie, którzy nie chcieli już z nami współpracować, uderzając w naszą jedność, wtedy ludzie powiedzieli, że poczekają do wyborów" - powiedział Kijowski.

Jak mówił Kijowski, "z całą pewnością wszyscy nawalili".

"Cały KOD nawalił, zwłaszcza gremia kierownicze" - powiedział.

Kijowski nie uważa, żeby to on ponosił winę za problemy KOD. Jak przyznał otwarcie, nie uważa, by wyjął z KOD za dużo pieniędzy.

"Po audycie zobaczymy, że byli inni, którzy wyjęli więcej ode mnie. Nie mam poczucia, że nawaliłem najbardziej" - stwierdził.

emde/rp.pl

2.05.2017, 12:45