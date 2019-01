Kierowca próbował sforsować bramę Pałacu Prezydenckiego

Paweł 22.1.19 15:13

ok, ale jeśli jesteś wielbicielem z lewej strony to co tu robisz ? To tak jak ja bym czytał GW czy oglądał TVN. Tych nośników nie przeglądam bo się denerwuje i odbieram to jak działania anty Polskie.



Powiedź mi co tak bardzo Cię denerwuje w Polakach z prawej strony.



Według mnie ten "zwyrol" - to porachunki Gdańskie, ale to niech Policja i sądy badają