Kielce: Nauczyciel miał dużą ilość pornografii dziecięcej

Marek21 14.5.19 11:33

Nie przeniesiono go do innej szkoły?

Aresztowano?

Dziwne....



Teraz będzie mnóstwo wiadomości pod zbiorczym tytułem: "Inni też..."

Aż wreszcie biskupi i Najprawdziwsi pojmą, że istotą problemu jest nie tyle sama pedofilia ale cały system jej ukrywania i oskarżania ofiar.

Może kiedyś to pojmą. Jeśli nie Kościół dalej będzie brnął w bagno.



Jak uznać autorytet moralny kogoś, kto stosuje niemoralne tłumaczenia swoich czynów?