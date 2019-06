robaczek 19.6.19 16:45

wszyscy na babunie w kosicele patrza bo NIKT NIE WIE!!!!! ;]



a ciekawe dalczego? no jak? tak bez szacunku? najwazniejsze wydarzenie tygodnia a nie wiecie kiedy na kolana?????



;]



PROPONUJE SYGNALIZACJE SWIETLNA W KOSCIELE!!!! ;]



i bramki wykrywajace gejow przy wejsciu!!!

kurcze chociaz tutaj mozecie dostac po kieszeni !! sie okazae ze co drugi facet to pedal a 2 na 3 kobity chcialyby trójkąta !! ;]



i co wtedy ? oj oj oj !!



;]