Kiedy Putin proponował Tuskowi 'rozbiór' Ukrainy? Po publikacji Sikorskiego wraca wątek rozmowy na molo

"Putin chciał zadeklarowania przez Polskę udziału polskich wojsk. To były sygnały wysyłane do nas. Wiemy, jakie było ich myślenie"- mówił polityk w tamtym wywiadzie. Jak przypomina "DGP", były szef dyplomacji chciał wycofać się z tych słów, twierdząc, że doszło do "nadinterpretacji", a później- że "zawiodła go pamięć". Gazeta podaje w poniedziałek, że w książce "Polska może być lepsza" autor precyzuje, kiedy doszło do rozmowy premierów o "polskim Lwowie". Było to, według Radosława Sikorskiego, jednak we wrześniu 2009 r., właśnie w Sopocie.