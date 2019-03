Kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni? Dziś głosowanie PE

Parlament Europejski we wtorek po południu zagłosuje nad regulacjami, które mają znieść obowiązek przestawiania zegarków dwa razy w roku w państwach unijnych. Kraje same mają zdecydować, czy chcą, by przez cały rok obowiązywał u nich czas zimowy, czy letni.



Polska zamierza zdecydować się na czas letni. Polacy ostatni raz zegarki przestawiliby w marcu 2021 r. Europoseł PSL-u Andrzej Grzyb przekonuje, że dzięki żarówkom LED już dawno zmiana czasu przestała przynosić oszczędności, a ma za to negatywny wpływ na nasze zdrowie i koncentrację. Jego zdaniem pokazują to badania przeprowadzone wśród uczniów. - Około dwóch tygodni trwa proces adaptacji dzieci do zmiany czasu - powiedział europoseł PSL-u reporterowi Informacyjnej Agencji Radiowej.

Inne badania Parlamentu Europejskiego pokazały, że w dniach po zmianie czasu dochodzi do większej liczby wypadków samochodowych, zawałów serca a nawet samobójstw.

- Kraje unijne będą musiałby dojść do porozumienia, w jakich częściach Europy będzie obowiązywał dany czas. Po to, by nie powstało zbyt dużo stref czasowych i by nie doszło do chaosu w transporcie, handlu i komunikacji - powiedział Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. - Miejmy nadzieję, że nie wszyscy będą patrzeć zgodnie z geografią, tylko zgodnie z rozsądkiem - dodał. Kosma Złotowski liczy na to, że obok Polski nas czas letni zdecydują się również Francja i Niemcy.

Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi we wtorek dyrektywę, ostateczny głos będzie należał do Rady UE. Europosłowie są jednak przekonani, że ostatecznie przepisy wejdą w życie jeszcze w kwietniu. Tym bardziej, że cieszą się one niespotykanym poparciem ze strony mieszkańców w Unii. W konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję Europejską wzięło udział rekordowe 4,6 mln osób, a 84 proc. z nich było za zniesieniem zmian czasu.

yenn/IAR, PolskieRadio24