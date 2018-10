Kiedy debata kandydatów na prezydenta Warszawy? Znamy termin

Już 12 października ma odbyć się debata wszystkich kandydatów na prezydenta Warszawy. Jarosław Szostakowski, szef sztabu Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska) potwierdził, że została zorganizowana przez trzy telewizje: TVN, TVP i Polsat.

Termin ustalili przedstawiciele sztabów wszystkich kandydatów. Dziś zakończyły się negocjacje.

"14 komitetów podpisało się pod warunkami w kształcie, który został przez nas zaproponowany. Jest to realizacja zaproszenia pana Rafała Trzaskowskiego do organizacji debaty"-poinformował Szostakowski. Producentem i głównym gospodarzem będzie Telewizja Publiczna.

"W naszym przekonaniu TVP nie gwarantuje dostatecznej wiarygodności przeprowadzenia tej debaty, dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby ściśle spisać warunki tej debaty i żeby one zostały zaakceptowane przez polityków, co dzisiaj się też stało"- poinformował przedstawiciel sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Termin to przyszły piątek- 12 października, godzina 20:30. Kandydaci spotkają się na Woronicza. Debata ma potrwać do 90 minut. Pytania zadawać będzie troje dziennikarzy reprezentujących trzy główne telewizje. Jarosław Szostakowski zastrzegł, że nie będą to osoby prowadzące programy publicystyczne w tych stacjach.

Każdy kandydat ma odpowiedzieć na sześć pytań. Czas na każdą odpowiedź to 45 sekund, dodatkowo: pół minuty na swobodną wypowiedź, czy to w formie riposty, czy podsumowania całej dyskusji.

