Kiedy będzie repolonizacja mediów? Wyjaśnia poseł Kruk

"Mam nadzieję, że gotowy projekt poznamy jeszcze przed wakacjami. To musi być dobry dokument, do którego nie będzie zastrzeżeń, dlatego potrzeba czasu na jego przygotowanie" - powiedziała o repolonizacji mediów Elżbieta Kruk, poseł PiS.

W rozmowie z portalem PolskieRadio.pl polityk stwierdziła, że trzeba znaleźć polskie podmioty gotowe do zakupu mediów. "Już teraz musimy zacząć zachęcać przedsiębiorców do obserwacji rynku, a w przyszłości do podjęcia inwestycji. Podobne zmiany mogliśmy ostatnio obserwować w sektorze bankowym, gdzie poprzez odpowiednie zakupy dokonała się zmiana w strukturze właścicielskiej. To samo musi stać się na rynku medialnym. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby Polska była traktowana jak kolonia" - powiedziała Kruk.

Pytana, czy tak samo jak w sektorze bankowym media mogłyby trafić w ręce państwa, Kruk odparła, że nie jest zwolennikiem tego rozwiązania i lepiej, jeżeli media będą w rękach prywatnych.

Kruk mówiła też, jaki organ powinien regulować rynek medialny. "W przypadku mediów elektronicznych ta kwestia jest jasna – mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Problem dotyczy prasy. Uważam, że powinniśmy przenieść na nasz grunt rozwiązania niemieckie i stworzyć specjalną komisję, która zajmowałaby się tą kwestią. Powołanie nowego organu wydaje się najlepszym sposobem, bo dziś nie ma takiego, który byłby chętny i właściwy do działań na rynku mediów papierowych" - wskazywała polityk PiS.

22.03.2017, 7:25