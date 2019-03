Kiedy 500 Plus na pierwsze dziecko? Premier odpowiada

Premier Mateusz Morawiecki był dziś gościem programu "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News. Szef rządu odpowiedział m.in. na pytanie o 500 Plus na pierwsze dziecko.

Kiedy świadczenia w ramach rozszerzonego programu Rodzina 500 Plus trafią do rodzin?

"500 zł na pierwsze dziecko będzie wypłacane od 1 lipca. Przygotowujemy całą ścieżkę legislacyjną, żeby rodzice jadący na wakacje mieli zastrzyk finansowy"- podkreślił Morawiecki, który dziś, wraz z ministrami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych projektów przedstawil "mapę drogową" nowej piątki PiS.

Na pytanie, dlaczego dziennikarze nie mogli zadawać pytań, premier odpowiedział, że było to spotkanie prezentacyjne, a nie konferencja prasowa. Prowadząca zapytała również o zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Czy zastąpi on stawkę 18, czy 22 proc.?

"Ten projekt obniżania podatków przez naszych poprzedników, to trochę było takie "yeti" - wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. My rzeczywiście obniżamy do zera podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia. To dotyczy mechanizmu zarabiania na umowę o pracę lub umowę-zlecenie. Jeżeli młody człowiek zarabia bardzo dużo, to Ministerstwo Finansów być może przygotuje dla niego jakiś pułap, (...) żeby uniknąć nadużyć"-tłumaczył gość Polsat News. Jak wskazał Mateusz Morawiecki, obniżka PIT z 18 do 17 proc. będzie połączona z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu. Ma nastąpić "od września, najpóźniej od 1 października". Jeżeli chodzi o "trzynastki" dla emerytów, to- jak wskazał szef rządu- nawet renciści czy emeryci pobierający bardzo niskie świadczenia, otrzymają je w pełnym wymiarze 1100 zł brutto.

Morawiecki musiał odpowiedzieć również na pytanie o źródła finansowania nowego programu. Premier powołał się przy tym na raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, które bardzo pozytywnie przedstawiło wyniki uszczelniania- "w taki sposób, że jesteśmy mistrzami Europy".

"Nie jest to centrum, które szczególnie często wysyła nam kartki z pozdrowieniami. Można powiedzieć, że krytyczne wobec nas centrum, przyznało nam rację, że nasz program uszczelnieniowy zadziałał i są dla nas znakomite perspektywy(...)Mamy kilka kolejnych miliardów złotych do uszczelnienia w podatku CIT, kilkanaście z VAT-u, plus uszczelnienie związane z eliminacją szarej strefy. W sumie wychodzi od 30 do 50 mld zł wpływów do budżetu"-podkreślił premier.

Jak przypomniał gość Polsat News, poprzedni rok zakończyliśmy z rekordowo niskim deficytem- 10 mld zł, a więc 0,5 proc. PKB.

"W przyszłym roku nawet jeżeli to będzie więcej o te 15-20 mld zł, to dokładając mechanizmy uszczelniające zakończymy rok na poziomie 1,5-2 proc. Deficyt w 2020 r. będzie prawdopodobnie trochę wyższy, ale to jest klasyczne działanie antycykliczne. Jak następuje spowolnienie na świecie, to warto używać instrumentów z arsenału polityki fiskalnej"-wskazał szef rządu.

yenn/Polsat News, Fronda.pl