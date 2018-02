Kibol-narkoman spotyka Jezusa. Niesamowite świadectwo nawrócenia!

Kibol uzależniony od narkotyków jest o krok od popełnienia samobójstwa. Co się takiego stało, że jego życie zmieniło się do tego stopnia, że teraz rapuje o Bogu, rodzinie i relacji do swojej córeczki? Co się takiego wydarzyło pewnego wieczoru, że teraz jako inicjator projektu "Jedno Życie" prowadzi profilaktykę uzależnień i mówi młodym ludziom z całej Polski, że warto żyć inaczej? Piotr "Poison" Plichta, polski raper, o "pierwszym wdechu" i "szeptach sumienia".