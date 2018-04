KE znowu chce pozwać Polskę!

Komisja Europejska znowu chce pozwać Polskę! Tym razem powodem jest niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich.

O planach KE dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Komisja ma ten fakt ogłosić w czwartek. Co najbardziej zastanawiające – KE decyduje się na taki krok mimo że Polska zapewnia, że trwają prace nad przyjęciem dyrektywy.

Przepisy pochodzą z 2014 roku. Chodzi o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. Czas na wdrożenie dyrektyw kraje UE miały do kwietnia 2016 roku. Kilku z nich nie udało się tego wciąż zrobić – również Polsce. KE dwa razy apelowała o nadrobienie zaległości, na co polski rząd odpowiadał, że trwają obecnie prace ustawodawcze. Zapewniono też, że całą dyrektywa zostanie wdrożona w całości.

Mimo tego Komisja Europejska ma zamiar skierować przeciw Polsce pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Od tego czasu do ogłoszenia wyroku przeciętnie mija od półtora roku do nawet dwóch lat.

KE może jednak wycofać wniosek, jeśli przepisy zostaną w pełni przyjęte. W przeciwnym wypadku za ich niewdrożenie Trybunał może ukarać państwo UE karą.

dam/IAR,Fronda.pl