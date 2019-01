KE: Zmian ws. umowy brexitowej nie będzie

To konsekwencja odrzucenia przed dwoma tygodniami umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Z doniesień z Londynu wynika tymczasem, że premier Theresa May będzie chciała prosić europejskich liderów o renegocjacje porozumienia.

Na razie Komisja Europejska zbywa wszelkie pytania dotyczące możliwych kolejnych decyzji w sprawie brexitu. "Nie mamy nic więcej do dodania. Powiedzieliśmy już na ten temat wszystko. To nie jest dzień Brukseli, dziś jest ważny dzień dla Londynu" - powiedział rzecznik Komisji Margaritis Schinas. Do tej pory 27-mka mówiła, że może rozmawiać o kolejnych zapisach w deklaracji politycznej, niewiążącej prawnie, dotyczącej przyszłych kontaktów handlowych, ale nie w porozumieniu brexitowym.