KE nie wycofa się ze skargi przeciw Polsce

Komisja Europejska nie wycofa się w trakcie wtorkowego wysłuchania Polski ze złożonej do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym – zapowiedział wiceszef KE Frans Timmermans.

Trzecie wysłuchanie Polski w ramach procedury z art. 7 traktatu UE rozpocznie się dzisiaj. Już teraz jednak zapytany o to, czy KE wycofa skargę do TSUE, Frans Timmermans zapowiedział, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

Argumentował to faktem, że nowelizacja ustawy o SN nie jest jeszcze egzekwowana, bo nie została podpisana przez prezydenta, a on sam przedstawi jedynie obecną ocenę sytuacji. Zapytany o to, czy zmieni decyzję gdy prezydent podpisze ustawę odpowiedział: