Kaźmierczak: Kto chce mieć w Polsce pracę, ten ją ma!

Dlaczego polskie rodziny nie mają pieniędzy i dlaczego zawsze słyszymy, że to przez "błędną politykę rządu"? Gościem Tematu Dnia Salve TV był Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który w rozmowie z Mateuszem Godkiem odniósł się do tego, czy w Polsce rzeczywiście nastała "dobra zmiana" dla gospodarki.

Jeden z największych problemów, który ma Polska, to problem demograficzny. Jesteśmy na 216. miejscu na świecie pod względem dzietności kobiet na 224. klasyfikowane kraje. Jeśli się to nie zmieni, to rzeczywiście będziemy musieli przyjąć 5 milionów imigrantów,żeby utrzymać poziom usług publicznych na tym poziomie, który jest - mówił Cezary Kaźmierczak



Gość Tematu Dnia zwrócił uwagę na imigrantów, którzy mogą ratować polską gospodarkę.



- W Polsce legalnie pracuje 600 tys. Ukraińców, z czego większość w Warszawie. W Warszawie bezrobocie wynosi 2 procent - mówił - Śmiało można powiedzieć, że kto chce, może mieć w Polsce pracę, może nie taką jak chce, ale ma - dodał



Jego zdaniem główną przyczyną tego, że wiele polskich rodzin żyje na skromnym poziomie jest "błędna polityka polskich rządów". Jak podkreślał, "problem tkwi w braku przywództwa i w systemie politycznym".

8.11.2016, 18:15