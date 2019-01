Każdego zadziwi... odwrócone ciasto z kiwi

Ciasto z truskawkami, jabłkami, a nawet bananami... To wszyscy znamy, ale czy ktoś z nas wpadłby na pomysł ciasta z kiwi. Dziś właśnie taki przedstawiamy. A żeby było jeszcze bardziej oryginalnie, jest to ciasto... odwrócone!

Na początku do masła dodajemy cukier i dokładnie rozcieramy. Gdy uzyskamy jednolitą masę, dodajemy jajka i ponownie rozcieramy np. trzepaczką do jajek. Najlepiej jest najpierw dodać jedno jajko, uzyskać jednolitą masę, a następnie powtórzyć ten proces z drugim jajkiem. Potem do naszej mieszanki wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia i sól. Rozcieramy. Kolejna rzecz jaką dodajemy to jogurt naturalny.