Każdego zadziwi... odwrócone ciasto z kiwi

Ciasto z truskawkami, jabłkami, a nawet bananami... To wszyscy znamy, ale czy ktoś z nas wpadłby na pomysł ciasta z kiwi. Dziś właśnie taki przedstawiamy. A żeby było jeszcze bardziej oryginalnie, jest to ciasto... odwrócone!

Oto składniki, których będziemy potrzebować do przygotowania tego pysznego ciasta:

1) 100 gram masła

2) 100 gram cukru

3) 2 jajka

4) 220 gram mąki

5) łyżeczka proszku do pieczenia

6) szczypta soli

7) 150 gram gęstego jogurtu

8) 2 albo trzy owoce kiwi

9) dodatkowe dwie łyżki cukru

10) dodatkowe 30 gram stopionego masła

Sposób przygotowania:

Na początku do masła dodajemy cukier i dokładnie rozcieramy. Gdy uzyskamy jednolitą masę, dodajemy jajka i ponownie rozcieramy np. trzepaczką do jajek. Najlepiej jest najpierw dodać jedno jajko, uzyskać jednolitą masę, a następnie powtórzyć ten proces z drugim jajkiem. Potem do naszej mieszanki wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia i sól. Rozcieramy. Kolejna rzecz jaką dodajemy to jogurt naturalny.

Następnie wykładamy brytwankę papierem do pieczenia. Na jej spód wlewamy roztopione 30 gram masła i posypujemy masło dwiema łyżeczkami cukru.

Obieramy kiwi i kroimy w plastry o grubości ok. 5 milimetrów. Układamy warstwę plastrów kiwi na spodzie naczynia. Na owoce nakładamy przygotowaną wcześniej masę. Wkładamy do pieca na ok. 20 minut na 220 stopni.

Po upieczeniu wyjmujemy z brytwanki, tak aby kiwi znajdowały się na górze. Odwrócone ciasto z kiwi gotowe! Smaczego!

30.01.2017, 13:30