Katz persona non grata w Polsce? MSZ odpowiada

Resort spraw zagranicznych odpowiedział wicemarszałkowi Sejmu Stanisławowi Tyszce, który w lutym b.r. skierował do szefa polskiej dyplomacji wniosek o uznanie p.o. MSZ Izraela za persona non grata w Polsce.

"Jeżeli, jako państwo, nie zaczniemy w końcu zdecydowanie reagować na obraźliwe dla Polaków wypowiedzi polityków zagranicznych, to nie będziemy na świecie szanowani"- podkreślał poseł Kukiz'15 we wniosku do ministra Jacka Czaputowicza. W imieniu szefa MSZ Tyszce odpowiedział podsekretarz stanu w tym resorcie, Piotr Wawrzyk.