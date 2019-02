Katz dalej atakuje. Znowu obrzydliwa wypowiedź

Moni 18.2.19 10:55

Świętym obowiązkiem polskiego rządu jest mówienie na forum międzynarodowym o represjach wobec Polaków z Kresów Wschodnich, w których aktywnie uczestniczyli funkcjonariusze sowieckiego NKWD pochodzenia żydowskiego, a także zwykli żydowscy "sąsiedzi" tych Polaków. Trzeba również nagłaśniać udział sowieckich oprawców żydowskiego pochodzenia w eksterminacji Polaków z ziem wschodnich włączonych do ZSRR jeszcze przed II wojną światową. Nie wspominając o Żydach, którzy podczas II wojny licznie wysługiwali się Niemcom w eksterminacji własnego narodu. O Judenpolizei, Judenratach, żydowskich szmalcownikach, z którymi AK miała taki sam problem jak ze szmalcownikami polskimi. To dopiero da pełny obraz relacji polsko-żydowskich. Bez prawdy nie ma pojednania, wtedy jest ono tylko fikcją wynikającą z bojaźliwej obawy o rzekomo poprawne stosunki wzajemne. By nie rzec, obawy tchórzliwej, obrażającej za to wątłą i tak pamięć o polskich ofiarach części nienawistnych nam wówczas Żydów.