'Katedra' Huysmansa - już dostępna po polsku!

Po raz pierwszy na rynku zadebiutowała powieść „Katedra”, najbardziej znana książka francuskiego pisarza Jorisa-Karla Huysmansa.

„Katedra” dopiero teraz została przetłumaczona na język polski, mimo iż to dzieło należy do klasycznych pozycji francuskiej literatury pięknej. Jest to druga część trylogii, obrazującej drogę nawrócenia głównego bohatera - Durtala, z którym utożsamiał się sam autor.

Joris-Karl Huysmans - jeden z najbardziej niedocenionych u nas pisarzy katolickich - przeszedł długą drogę od dekadencji i fascynacji światem do powrotu do wiary, Kościoła i Chrystusa. Autor jest także założycielem i pierwszym prezydentem prestiżowej Akademii Goncourtów. W dzieciństwie Huysmans porzucił Kościół Katolicki i stał się zafascynowany środowiskiem paryskiej bohemy. Kłóciło się to z jego codziennym zajęciem, ale być może uratowało przed totalną degeneracją. Przez 32 lata pracował bowiem jako… urzędnik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Debiutował powieścią „Marta, historia dziewczyny”. Publikował także w prasie. Zasłynął szokującą jak na tamte czasy sodomiczną książką „Wspak”, która przysporzyła mu niemało kłopotów. Zainteresował się nią bowiem oskarżyciel z procesów Oskara Wilde’a. Kolejna książka - „Tam” - była jeszcze bardziej kontrowersyjna, opisywała bowiem zjawisko francuskiego satanizmu.

Kłopoty ze zdrowiem, wojna francusko-prusko, a przede wszystkim śmierć bliskiej przyjaciółki oraz kolejnych osób z jego najbliższego otoczenia, sprawiły, że pisarz stanął oko w oko z problemami o charakterze eschatologicznym. Bliskość zła i cierpienia, rozczarowanie światem artystycznym, a przede wszystkim doświadczenia egzystencjalne sprawiły, że jego książkowy bohater - Durtal, z którym utożsamiano samego autora - dokonał niesłychanej wolty. Z lekkoducha chłonącego jak gąbka patologie ówczesnego świata, Durtal-Huysmans przechodzi duchową przemianę. Trafia do zakonu Trapistów, gdzie znajduje azyl i tworzy powieści obrazujące przemianę duchową bohatera.

Tam powstaje „Katedra”. Książka odnosi niebywały sukces komercyjny. Powieść staje się bestsellerem i jest tłumaczona na wiele języków. Sukces jest na tyle duży, że Huysmans może w końcu porzucić ciepłą posadę w ministerstwie. Jest już cenionym i rozpoznawalnym pisarzem. „Katedra” jest niezwykłym studium symboliki wiary, bazującym na pierwowzorze katedry z Chartres. Trylogię zamyka powieść „Oblat”, gdzie Durtal zostaje oblatem w zgromadzeniu Benedyktynów. Faktycznie Huysman mieszkał jako świecki mnich w opactwie Liguge, w diecezji Poitiers.

Najsławniejsza powieść pisarza „Katedra” J.-K. Huysmansa zostanie udostępniona po raz pierwszy polskiemu czytelnikowi dzięki staraniom wydawnictwa Fundacji Instytut Globalizacji. Patronat medialny nad publikacją objęły: Tygodnik Gość Niedzielny, TVP Kultura i Trójka Polskie Radio. Książkę można zamawiać poprzez stronę www.globalizacja.org

2.03.2017, 9:35