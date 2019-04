Katecheta: ,,W pokoju nauczycielskim usłyszałem, że nie ma już dla mnie miejsca''. PORUSZAJĄCY LIST

Karol je kremówki 12.4.19 15:26

Popłakałeś się, tyle żalu i wyzywania innych od bydła. Ale pamiętaj, to nie mnie religia którą wyznaje nazywa baranami, i nie mnie traktuje jak bezmyślne bydło.



Więc drogi baranku pomyśl czasem, chyba że nie potrafisz.



A etyka wynika z filozofii i nauki, rozwój nauki i informacji też poprawiła nasze życie i rozwinęły etykę. Rzeczy które uczy biblia dla nas dziś są po prostu chore i nikt w to nie wierzy. To samo z rzeczami które są nauczane przez kler, np nienawiść do innowierców czy mniejszości, popieranie zacofania i ciemnogrodu etc. Dzięki właśnie laicyzmowi i ateizmowi wiemy że to co kler próbuje wpajać w głowy dzieci jest po prostu złe i niemoralne.



A jak umrę to trafię w to samo miejsce gdzie byłem przed narodzinami czyli wiesz gdzie? Nigdzie, człowiek umiera i koniec. Tylko ludzie którzy nie potrafią żyć, spędzają swój czas na kolanach muszą ślepo wierzyć że potem coś będzie, bo wiedzą że obecne życie marnują. Przykre to.